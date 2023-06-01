北中米ワールドカップに臨む日本代表は、５月15日に登録メンバー26人が決定。25日から大会に向けて国内で始動している。故障明けの遠藤航、鎖骨骨折からの完全復帰を目指す鈴木唯人、コンディションが懸念される冨安健洋と板倉滉など不確定要素が少なくないなか、森保一監督はどのような布陣を組むのか。少し気が早いかもしれないが、初戦となるオランダ戦のスターティングメンバーを予想してみた。まずGKは、鈴木彩艶（パル