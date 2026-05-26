女優・広末涼子（45）が26日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。広末は撮影に臨んだ際のオフショットを公開。美しいフェイスラインが際立つ横顔のショットや、白のトップスに黒いスカートをあわせたコーデのバックショットなどを投稿した。さらに、ストーリーズでは「新刊MASHA撮影ありがとうございます」とつづっていた。広末は広末は昨年4月、新東名高速道路で乗用車を運転中に、追突事故を起こす