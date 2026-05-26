日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ドーハ線を8月1日まで欠航することを決めた。運休となるのは、東京/羽田発2月28日から7月31日までと、ドーハ発3月1日から8月1日まで。同路線は1日1往復を運航している。ドーハのハマド国際空港には、段階的に海外の航空会社の乗り入れが再開されている。一部の旅行会社は、ドーハを含む、中東3空港経由のツアーの催行中止を決めている。なお、カタール航空が同路線の運航を、7月15日から週4往復で再