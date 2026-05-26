5月26日までに、女優の倉科カナがInstagramを更新。イベント時のドレス姿を公開し、その姿が話題になっている。倉科は、《思い出の写真と共に》と題した投稿をアップ。《JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました》とつづり、5月24日に東京競馬場でおこなわれた牝馬クラシック・オークスの表彰式プレゼンターを務めたことを報告し、当日、着用していたドレス姿を添えた。「写真には、ブラウンのキャミソールロン