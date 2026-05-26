令和の「ブルドッグ」は走りの楽しさ全振りのクルマ！ いま話題の新型車の1台が、このホンダSuper-ONEです。軽自動車EVのN-ONE e:をベースに、ボディサイズを大きくして登録車に。さらにブーストボタンを押すと64馬力が95馬力まで出力をアップするシステムを搭載するなど、とにかくスポーティな走りありきで作られたクルマです。 そしてこの見た目。かつて若者を熱狂させ、ワンメイクレースも行われたシティターボII、通称ブル