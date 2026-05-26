タレントの“あのちゃん”ことあのが、5月23日にXを更新し、レギュラー出演する冠バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言し波紋を呼んでいる。これまでの流れをスポーツ紙記者が整理する。「問題となったのは18日深夜放送分です。あのさんがお題に答えてサッカーのシュートを決める企画に挑み『ベッキーの次に嫌いな芸能人』として鈴木紗理奈さんの名前をあげたのです。これを受け20日に鈴木さんがInst