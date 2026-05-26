学生の部門で金賞 西山智温さんの作品 岡山県のパティシエが腕を競う洋菓子コンテストが岡山市で開かれました。 カップケーキの観覧車が目を引くお菓子のパーティに……。 いろとりどりの花に囲まれたミツバチと妖精たち。 たくさんの独創的なケーキが出品された、岡山県洋菓子コンテスト。パティシエの技術の向上を目指して毎年開かれています。 2026年は高校生からプロのパティシエ