【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の小沢仁志が5月26日、自身のInstagramを更新。親子丼の朝食を披露し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「男気溢れる盛り付け」親子丼＆はまぐりのお吸い物の朝食◆小沢仁志、朝食披露小沢は、「やっとの朝飯は親子丼とはまぐりのお吸い物」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。卵でとじた具材の上に温玉を乗せ、ナルトを4枚並べた丼ぶりと、大きなはまぐりの身が入ったお吸い物