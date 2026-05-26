長女（18）に暴行したとして逮捕・釈放されたプロ野球巨人軍の阿部慎之助監督が監督を辞任したことを2026年5月26日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）が報じた。娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまったとの報道も事件は、25日夜、阿部監督の長女から「親から暴行を受けた」と児童相談所に連絡、児童相談所が110番通報、逮捕に至った。警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言った