全長5m、5ドア、5人乗りの市販EVフェラーリは、新型EV『ルーチェ（Luce）』の外観デザインと技術仕様を公開した。同社にとって2台目の5ドア車（プロサングエに次ぐ）であり、初の5人乗りモデルとなる。納車開始は2027年初頭の予定で、欧州向けの価格は約55万ユーロ（約1億円）と予想されている。【画像】ついに登場、マラネロ初の完全電動モデル【新型フェラーリ・ルーチェを詳しく見る】全25枚新型ルーチェは4基の電気モーター