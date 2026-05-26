『タクシードライバー』や『ウルフ・オブ・ウォールストリート』などで知られる名匠マーティン・スコセッシ監督の娘フランチェスカ（26）が、Amazonドラマシリーズ『Mr.＆Mrs.スミス』シーズン2に出演することが決定した。しかし、ドラマデビューの報道後、容姿への酷い中傷を受けたと訴え、反撃のメッセージを発信している。【写真】父スコセッシ監督とレッドカーペット登場も「フランチェスカ・スコセッシ」フォトギャラリー