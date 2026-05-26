26日の参議院内閣委員会で、参政党の大津力議員が「国家情報会議設置法案」をめぐり、高市早苗総理に質問した。【映像】大津議員「法案反対のFAXが連日事務所に届くんです」大津議員は「日本が情報戦にさらされているという認識」について取り上げ、「まだまだ多くの国民の中には、日本はずっと平和だったんだから特に争いに巻き込まれていないんだ、脅威にさらされていないんだと認識されている方がいらっしゃる」と指摘した