熊本県菊池郡菊陽町に完成したアーバンスポーツパークで、スケートボードの講習会が開かれました。この講習会はスケートボードの競技人口を増やし、選手の育成につなげようと開かれ、九州各地の小学生や中学生が参加しました。講師を務めたのはパリオリンピックのスケートボード パーク競技で日本代表のヘッドコーチを務めた小川元さん。子どもたちは転びそう