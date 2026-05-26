プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、娘を暴行した疑いで現行犯逮捕された事を受けて、監督を辞任することがわかった。また阿部監督本人が26日会見し、謝罪した。また会見では、被害者である娘からの手紙も読み上げられ、チャットGPTに相談した結果児童相談所が提示され、意図しない形で警察に通報されたことなどを明らかにした。また父親である阿部監督とは、ダジャレを言い合うような関係であり、すでに仲直りもしているとしてい