26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数707、値下がり銘柄数622と、値上がりが優勢だった。 個別ではニッカトー、大日光・エンジニアリングがストップ高。栄電子は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、ＫＧ情報、ＪＴＰ、ＹＫＴなど41銘柄は年初来高値を更新。日本アビオニクス、トレードワークス、ＴＢグループ、クエスト、Ａｂａｌａｎｃ