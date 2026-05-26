あなたは読めますか？突然ですが、「瞬く」という漢字読めますか？夜空や景色を表現するときによく使われる言葉ですが、いざ漢字になると読み方に迷う方もいるかもしれません。気になる正解は……「またたく」でした！瞬くは、まばたきをすることや、光がチカチカと点滅するように光ることを意味します。また、非常に短い時間のたとえとしても使われる言葉で、目を開閉する一瞬の動作がその語源となっています。具体的な使い方とし