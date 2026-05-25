5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。イベント終盤では、武豊騎手、坂井瑠星騎手が日本ダービーへ向けた思いを語った。今年の日本ダービー当日に29歳の誕生日を迎える坂井瑠星騎手は、「その日で29歳になります」と報告。今年はジャスティンビスタに騎乗予定で、「ダービー3着、2着と来て