ニューヨーク・ニックスの快進撃が止まらない。プレーオフでの最後の敗戦は、1回戦のアトランタ・ホークスとのゲーム3。それ以降は破竹の10連勝でイースタン・カンファレンスを駆け上がり、NBAファイナル進出に王手をかけている。 ニックスが最後にNBAファイナルの舞台へ立ったのは、パトリック・ユーイングやラトレル・スプリーウェルを擁した1998－99シー