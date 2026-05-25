週明け25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比16銭円高ドル安の1ドル＝158円96〜98銭。ユーロは28銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円99銭〜185円03銭。米国とイランの戦闘終結に向けた期待から「有事のドル買い」を解消する動きが出た。政府・日銀による為替介入への警戒感も円を支えた。市場では「引き続き中東情勢に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があっ