25日正午ごろ、東京・銀座の複合施設「GINZA SIX」に入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して、逃走する事件があり、25人がケガをしました。現場から中継です。事件があった銀行前です。規制線が解除されましたが、発生から5時間以上経ったいまも捜査が続けられています。警視庁などによりますと、25日正午ごろ、中央区銀座6丁目にある複合施設「GINZA SIX」に入る三井住友銀行銀座支店で、「ロビーで刺激臭