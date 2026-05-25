〈「お前がいると酒が不味くなる！」スナックで遭遇したタチの悪い酔客呂律の回らない口で拳を振り上げ……〉から続く【単行本1巻が発売されました！】【最初から読む】死者からの声を聞く監察医「彼女はそう言ってた」“自殺”ではなく“他殺”と女性の水死体が語ったわけとは故人の妻は前の旦那にも先立たれていたことが発覚。「飲みに行きましょうか」と言って佐倉が向かった先は――？第8話＜後編＞です。＜前編＞はこ