タイガースの絶対的エースとして君臨するスクーバル(C)Getty Images以前から囁かれている大物右腕のトレードを巡る交渉は、水面下で動き続けている。現地時間5月24日、米紙『USA Today』の名物記者であるボブ・ナイチンゲール氏は、昨季のサイ・ヤング賞左腕であるタリク・スクーバルが、8月1日（現地時間）の期限までにトレードされる可能性が「高い」と報じた。【写真】翔平の背中が…浮かび上がる本塁打直後の幻想的なシ