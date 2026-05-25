FIFAワールドカップ2026北中米大会のメンバー26人が15日に発表され、長友佑都（39）が日本代表史上初の5大会連続選出を果たした。一方で“長友不要論”もネット上で噴出。《どうせ使わない選手をなぜ呼ぶのか》《Jリーグですら出たり出なかったり》《コーチでいいのでは》という厳しい声も多い。【写真】交際発表前に長友佑都と平愛梨、張り込み記者を欺く“スルーパス”密会しかし、視野を世界に広げれば長友と同世代でメンバ