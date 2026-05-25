お笑いタレントのパックンが２５日、「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演。東京・銀座の商業施設で起きた異臭騒ぎに言及した。この日正午ごろ、銀座の商業施設「ＧＩＮＺＡＳＩＸ」に入る銀行内で男がスプレーを噴射し、２５人が体調不良、１９人が病院へ搬送された。捜査関係者によると被害者は、のどの痛みを訴えているという。警察は不特定多数への傷害容疑で逃げた男を捜査している。大阪・読売テレビの報