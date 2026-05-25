5月23日、脚本家の三谷幸喜氏とTBSの安住紳一郎アナウンサーがMCを務める情報番組『情報7daysニュースキャスター』（TBS系、以下『Nキャス』）が放送された。番組内で、16日（現地時間）にロサンゼルスでおこなわれた音楽イベントの舞台裏が紹介されたが、その内容が物議を醸している。発端となったのは、野外音楽フェスティバル「CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026」の密着企画だ。「日本のアーティ