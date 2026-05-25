モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める24日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。友人藤田ニコルとの独特の関係性を語った。今月1日に第1子出産を発表した藤田についてトーク。自身も第1子を妊娠中で「まさかニコルと同い年の子どもって言うのもね。ビックリで」と感慨深げに語った。藤田は自身のYouTubeで不妊治療に取り組んでいたことを明かしており「彼女から治