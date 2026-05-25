【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（くらさわ・しゅん）と谷村優真（たにむら・ゆま）が5月24日、それぞれInstagramストーリーズを更新。交際7ヶ月記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」交際7ヶ月カップル「可愛すぎて心臓持たない」記念日デートでバックハグ◆しゅんゆまカップル、交際7ヶ