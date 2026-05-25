フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年5月23日にXで、バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）での嫌いな芸能人を言わせる企画内容をめぐる問題に言及した。表現や演出について番組側に改善を求めるも、改善されなかった過去があったと明かした。さらに、問題の渦中にいるタレント・歌手のあのさんへの誹謗中傷をしないよう呼びかけた。あのさんが降板の意向示す「もう続けたくないので番組を降ります」「あのちゃ