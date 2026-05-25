近年、温暖化などが原因でミツバチが減少しているという。ハチミツの生産量はもちろん、農作物にも影響が及ぶと指摘されている。 2000年代初頭からミツバチの減少が世界各地で報告されている。地球温暖化による猛暑や寄生ダニの増加などがその要因とされる。そのため日本でも近年、ハチミツが減産しているそうだ。 「気温の高い日が増えると、ミツバチが巣の温度を下げることに注力し、蜜を集める活動が十分にできなくなります