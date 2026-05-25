近年、温暖化などが原因でミツバチが減少しているという。ハチミツの生産量はもちろん、農作物にも影響が及ぶと指摘されている。

2000年代初頭からミツバチの減少が世界各地で報告されている。地球温暖化による猛暑や寄生ダニの増加などがその要因とされる。そのため日本でも近年、ハチミツが減産しているそうだ。

「気温の高い日が増えると、ミツバチが巣の温度を下げることに注力し、蜜を集める活動が十分にできなくなります。さらに、秋に咲くはずの花もダメージを受け、ハチのエサとなる花の蜜が不足してしまいます。また、夏の暑さで産卵数が減り、働きバチが少ない状態で冬を迎えると、群れが維持できず、春先の採蜜量も減ってしまいます」（食品ライター）

ミツバチの減少の影響はハチミツだけにとどまらない。イチゴやトマトなど、多くの農産物が実をつけるための受粉をミツバチに頼っており、こちらへの影響も大きい。国連の報告書では、世界中の農作物のおよそ7割が受粉をハチに頼っており、ハチミツが採れなくなるだけではなく、農作物が生産できず食料危機に陥る懸念が指摘されている。

「例年、イチゴ農家などは養蜂場からミツバチを借りて花を受粉させるのですが、最近はミツバチ不足で供給が不安定。また、借りることができても、暑さのせいでハチの活動が鈍かったり、死んでしまったりで、手作業で受粉させるケースも多いといいます」（同）

そんな中、対策の一つとして注目されているのがハエだという。「ビーフライ（Bee Fly）」というハエで、ミツバチの代わりにハウス栽培の受粉作業を行うために、清潔な管理下で人工繁殖された農業用のハエ（ヒロズキンバエ）だとか。暑さにも強く、イチゴ、マンゴーの受粉で実績があるという。

ハチミツだけでなく、幅広く私たちの食材を支えているミツバチ。ミツバチが暮らす環境を整えることが必要になっているようだ。