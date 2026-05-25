俳優の石原良純は25日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が今週1週間、番組をお休みするというアナウンスを受け、その理由に驚きを隠せない様子でリアクションした。番組冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さんですけど、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と、玉川氏が不在