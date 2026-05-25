◆米大リーグジャイアンツ８―５ホワイトソックス（２４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、敵地のジャイアンツ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、４打数無安打１四球２三振。７戦連続ノーアーチとなり、この日サヨナラ本塁打を打ったジャッジ（ヤンキース）に１７本でリーグトップに並ばれた。ノーアーチ期間中、２６打数６