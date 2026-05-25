牡馬クラシック第2弾「第93回日本ダービー」（G1、芝2400メートル）が31日、東京競馬場で行われる。皐月賞上位組と別路線組の上がり馬が加わり、好メンバーになった。断然の主役は1冠目の皐月賞を快勝したロブチェンだ。鮮やかな逃走劇で1分56秒5の驚異的なレコード勝ち。暮れのホープフルSに続いて、G1・2勝目を飾った。非凡な持続力とスタミナの持ち主。菊花賞と天皇賞・春を制した父ワールドプレミアの血統背景から、距離延