プレミアリーグ最終節（第38節）の10試合が24日に各地で一斉開催で行われた。プレミアリーグは第37節終了時点で、すでにアーセナルの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いは2位マンチェスター・シティ、3位マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラがCL出場権を確保。なお、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）優勝を達成したことで、同クラブが5位フィニッシュとなった場合、5位と6