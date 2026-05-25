通常5枠のCL出場権はリヴァプールが滑り込み！…逆転7位サンダーランドがEL、8位ブライトンがECL行きに プレミアリーグ最終節まとめ
プレミアリーグ最終節（第38節）の10試合が24日に各地で一斉開催で行われた。
プレミアリーグは第37節終了時点で、すでにアーセナルの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いは2位マンチェスター・シティ、3位マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラがCL出場権を確保。なお、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）優勝を達成したことで、同クラブが5位フィニッシュとなった場合、5位と6位にもCL出場権が与えられるという状況で最終節を迎えた。
そのCL出場権争いではマンチェスター・シティに勝利したアストン・ヴィラが4位を確定させたことで、通常の5枠に決定したなか、ブレントフォードとの一戦をドローで終えた5位のリヴァプールが最終節で出場権を確保。6位フィニッシュのボーンマスはELに回ることになった。
残り1枠のEL出場権争いとカンファレンスリーグ（ECL）出場権争いではブライトン、チェルシーがいずれも敗戦に終わり、ブレントフォードが引き分けに終わったなか、チェルシーとの直接対決を制した昇格組のサンダーランドが逆転での7位フィニッシュでEL出場権を確保。三笘薫が在籍するブライトンは8位でECLへ回ることになり、チェルシーは痛恨のヨーロッパコンペティション出場を逃す結果となった。
また、最下位のウルヴァーハンプトン、19位のバーンリーの降格が早々に決定していたなか、最終節までもつれた残り1枠を巡る残留争いではトッテナム・ホットスパーとの一騎打ちに敗れたウェストハムが、2011−12シーズン以来の降格となった。
最終節の試合結果及び、最終順位表は以下の通り。
■試合結果
ブライトン 0−3 マンチェスター・ユナイテッド
バーンリー 1−1 ウルヴァーハンプトン
クリスタル・パレス 1−2 アーセナル
フルアム 2−0 ニューカッスル
リヴァプール 1−1 ブレントフォード
マンチェスター・シティ 1−2 アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト 1−1 ボーンマス
サンダーランド 2−1 チェルシー
トッテナム 1−0 エヴァートン
ウェストハム 3−0 リーズ
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 アーセナル（85／＋44）
2位 マンチェスター・シティ（78／＋42）
3位 マンチェスター・ユナイテッド（71／＋19）
4位 アストン・ヴィラ（65／＋7）
5位 リヴァプール（60／＋10）
───────CL出場圏───────
6位 ボーンマス（57／＋4）
7位 サンダーランド（54／−6）
───────EL出場圏───────
8位 ブライトン（53／＋6）
───────ECL出場圏───────
9位 ブレントフォード（53／＋3）
10位 チェルシー（52／＋6）
11位 フルアム（52／−4）
11位 ニューカッスル（49／−2）
12位 エヴァートン（49／−3）
14位 リーズ（47／−7）
15位 クリスタル・パレス（45／−10）
16位 ノッティンガム・フォレスト（44／−3）
17位 トッテナム・ホットスパー（41／−9）
───────自動降格圏───────
18位 ウェストハム（39／−19）
19位 バーンリー（22／−37）
20位 ウルヴァーハンプトン（20／−41）
プレミアリーグは第37節終了時点で、すでにアーセナルの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いは2位マンチェスター・シティ、3位マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラがCL出場権を確保。なお、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）優勝を達成したことで、同クラブが5位フィニッシュとなった場合、5位と6位にもCL出場権が与えられるという状況で最終節を迎えた。
残り1枠のEL出場権争いとカンファレンスリーグ（ECL）出場権争いではブライトン、チェルシーがいずれも敗戦に終わり、ブレントフォードが引き分けに終わったなか、チェルシーとの直接対決を制した昇格組のサンダーランドが逆転での7位フィニッシュでEL出場権を確保。三笘薫が在籍するブライトンは8位でECLへ回ることになり、チェルシーは痛恨のヨーロッパコンペティション出場を逃す結果となった。
また、最下位のウルヴァーハンプトン、19位のバーンリーの降格が早々に決定していたなか、最終節までもつれた残り1枠を巡る残留争いではトッテナム・ホットスパーとの一騎打ちに敗れたウェストハムが、2011−12シーズン以来の降格となった。
最終節の試合結果及び、最終順位表は以下の通り。
■試合結果
ブライトン 0−3 マンチェスター・ユナイテッド
バーンリー 1−1 ウルヴァーハンプトン
クリスタル・パレス 1−2 アーセナル
フルアム 2−0 ニューカッスル
リヴァプール 1−1 ブレントフォード
マンチェスター・シティ 1−2 アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト 1−1 ボーンマス
サンダーランド 2−1 チェルシー
トッテナム 1−0 エヴァートン
ウェストハム 3−0 リーズ
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 アーセナル（85／＋44）
2位 マンチェスター・シティ（78／＋42）
3位 マンチェスター・ユナイテッド（71／＋19）
4位 アストン・ヴィラ（65／＋7）
5位 リヴァプール（60／＋10）
───────CL出場圏───────
6位 ボーンマス（57／＋4）
7位 サンダーランド（54／−6）
───────EL出場圏───────
8位 ブライトン（53／＋6）
───────ECL出場圏───────
9位 ブレントフォード（53／＋3）
10位 チェルシー（52／＋6）
11位 フルアム（52／−4）
11位 ニューカッスル（49／−2）
12位 エヴァートン（49／−3）
14位 リーズ（47／−7）
15位 クリスタル・パレス（45／−10）
16位 ノッティンガム・フォレスト（44／−3）
17位 トッテナム・ホットスパー（41／−9）
───────自動降格圏───────
18位 ウェストハム（39／−19）
19位 バーンリー（22／−37）
20位 ウルヴァーハンプトン（20／−41）