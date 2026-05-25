通常5枠のCL出場権はリヴァプールが滑り込み！…逆転7位サンダーランドがEL、8位ブライトンがECL行きに　プレミアリーグ最終節まとめ

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　プレミアリーグ最終節（第38節）の10試合が24日に各地で一斉開催で行われた。

　プレミアリーグは第37節終了時点で、すでにアーセナルの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いは2位マンチェスター・シティ、3位マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラがCL出場権を確保。なお、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）優勝を達成したことで、同クラブが5位フィニッシュとなった場合、5位と6位にもCL出場権が与えられるという状況で最終節を迎えた。

　そのCL出場権争いではマンチェスター・シティに勝利したアストン・ヴィラが4位を確定させたことで、通常の5枠に決定したなか、ブレントフォードとの一戦をドローで終えた5位のリヴァプールが最終節で出場権を確保。6位フィニッシュのボーンマスはELに回ることになった。

　残り1枠のEL出場権争いとカンファレンスリーグ（ECL）出場権争いではブライトン、チェルシーがいずれも敗戦に終わり、ブレントフォードが引き分けに終わったなか、チェルシーとの直接対決を制した昇格組のサンダーランドが逆転での7位フィニッシュでEL出場権を確保。三笘薫が在籍するブライトンは8位でECLへ回ることになり、チェルシーは痛恨のヨーロッパコンペティション出場を逃す結果となった。

　また、最下位のウルヴァーハンプトン、19位のバーンリーの降格が早々に決定していたなか、最終節までもつれた残り1枠を巡る残留争いではトッテナム・ホットスパーとの一騎打ちに敗れたウェストハムが、2011−12シーズン以来の降格となった。

　最終節の試合結果及び、最終順位表は以下の通り。

■試合結果
ブライトン　0−3　マンチェスター・ユナイテッド
バーンリー　1−1　ウルヴァーハンプトン
クリスタル・パレス　1−2　アーセナル
フルアム　2−0　ニューカッスル
リヴァプール　1−1　ブレントフォード
マンチェスター・シティ　1−2　アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト　1−1　ボーンマス
サンダーランド　2−1　チェルシー
トッテナム　1−0　エヴァートン
ウェストハム　3−0　リーズ

■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差

1位　アーセナル（85／＋44）
2位　マンチェスター・シティ（78／＋42）
3位　マンチェスター・ユナイテッド（71／＋19）
4位　アストン・ヴィラ（65／＋7）
5位　リヴァプール（60／＋10）
───────CL出場圏───────
6位　ボーンマス（57／＋4）
7位　サンダーランド（54／−6）
───────EL出場圏───────
8位　ブライトン（53／＋6）
───────ECL出場圏───────
9位　ブレントフォード（53／＋3）
10位　チェルシー（52／＋6）
11位　フルアム（52／−4）
11位　ニューカッスル（49／−2）
12位　エヴァートン（49／−3）
14位　リーズ（47／−7）
15位　クリスタル・パレス（45／−10）
16位　ノッティンガム・フォレスト（44／−3）
17位　トッテナム・ホットスパー（41／−9）
───────自動降格圏───────
18位　ウェストハム（39／−19）
19位　バーンリー（22／−37）
20位　ウルヴァーハンプトン（20／−41）