お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの占いについて、持論をぶっちゃける場面があった。この日はタレント・松村邦洋がゲスト出演。そこでNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」の話題になると、松村は細木さんに占ってもらった過去があると明かす。「番組に出してもらってね。そのときに“あなたは8月