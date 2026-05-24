【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストの岬なこが、2026年1月にリリースした2nd Album「Repeated Reflect」を引っ提げて開催された、愛知・大阪・東京を巡るライブツアー2nd Live Tour Reflection。ツアーファイナルとなる東京公演を2026年5月23日(土)にJ:COMホール八王子にて開催し、大盛況のうちに千秋楽を迎えた。また本公演で、2026年7月29日に約1年ぶりとなる4thシングル『青の足跡』をリリースすること