川辺駿が前半に1ゴール1アシストの活躍でチームを勝利へと加速させた。サンフレッチェ広島は23日、明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第18節で名古屋グランパスをホームに迎えて4−2で勝利した。前半33分、敵陣中央でFW加藤陸次樹が相手からボールをカットすると、こぼれ球を回収した川辺がフリーで持ち上がった。このとき選択肢は2つ。右サイドのFW鈴木章斗と左サイドのFW中村草太。背番号6は、「もちろん章斗の選