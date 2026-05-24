バレーボール・宮浦健人選手が自身のSNSを更新。結婚を発表しました。現在は「ウルフドッグス名古屋」でプレーしている27歳の宮浦選手。海外でもプレー経験があり、パリ五輪に出場するなど、日の丸を背負い日本のエースとしてもプレーしてきました。先日発表された、2026年度の男子日本代表登録メンバー37人にも選出。代表チームは6月に行われる「バレーボールネーションズリーグ2026」を控えており、今後の躍動にも期待がかかって