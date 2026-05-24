２２日、望湖公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京5月24日】中国北京市朝陽区の望湖公園で、ひなに餌をやるヤツガシラがカメラに捉えられた。２２日、望湖公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、望湖公園で撮影したヤツガシラ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、望湖公園で撮影したヤツガシラのひな。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、望湖公園で撮影したヤツ