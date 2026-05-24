太田市の夏の風物詩「尾島ねぷたまつり」を前にお囃子の体験会が開かれ、市内外の約１２０人が地域の文化に親しみました。 この体験会は、８月に開かれる「尾島ねぷたまつり」を前に、祭りの魅力を知ってもらおうと地元の有志団体「上州ねぷた会」が開いたものです。２４日には、親子連れを中心に市内外から約１２０人が参加しました。 体験会でははじめに、「上州ねぷた会」のメンバーが迫力あるお囃子を披露し、力強い