知らなかったでは済まされない？ライフスタイルの変化にともない、自宅のリフォームや増築をおこなう人も少なくありません。その中で、必要な手続きをせずにカーポートを設置する人が見受けられますが、これは法律に違反する可能性があるため注意が必要です。【画像】増築する際には注意が必要！ 法令上「建築物」のカーポートを画像で見る（12枚）柱と屋根だけで構成される簡易的な車庫であるカーポートですが、意外にも建