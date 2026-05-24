2026年5月、水原で行われたアジア女子クラブ王者決定戦後の記者会見が、思わぬ“言葉の地雷”で吹き飛んだ。優勝した北朝鮮の女子サッカークラブ「ネゴヒャン女子サッカー団」を率いたリ・ユイル監督が、韓国記者の質問に激高し、会見を途中退席したのである。引き金は、記者が口にした「北側」という一言だった。監督側は通訳を通じて「国号をちゃんと呼べ」と反発し、主将キム・ギョンヨン選手も「私たちは朝鮮民主主義人民共和