きょう24日（日）は、日本海を進む低気圧の影響により、北日本では西から次第に雨の範囲が広がるでしょう。東日本から西日本でも雲が広がりやすく、すっきりしない天気となり、所々でにわか雨がある見込みです。お出かけの際は折り畳み傘があると安心です。あす25日（月）は北海道では午前中を中心に雨となる所があるでしょう。一方、東北から九州は、移動性高気圧に覆われるため、概ね晴れそうです。日差しの影響で最高気温はきょ