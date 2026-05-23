鹿児島県でこども食堂が開始されてから今年で10年です。 きょう23日は鹿児島銀行が食材を提供したこども食堂が開かれ、行員が実際に参加して子どもたちと交流しました。 鹿児島市の東本願寺鹿児島別院で開かれたこども食堂、その名も「ナムナム食堂」。 毎月1回、活動しています。 鹿児島銀行では6年前から県内のこども食堂に対して食材を贈っていて、きょう23日は行員10人も会場の設営を手伝い、こども食堂が開かれま