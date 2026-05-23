体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）が、22日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を6週連続で欠席した。相方のバナナマン設楽統（53）が日村の現在について語ることはなかった。今放送のゲストは女優野呂佳代（42）だった。番組の最後に翌週のゲストは元乃木坂46の与田祐希（26）と発表した。Xでは与田のゲスト発表に対し「やばい！楽しみすぎる！」「与田っちょ