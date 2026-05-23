体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）が、22日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を6週連続で欠席した。

相方のバナナマン設楽統（53）が日村の現在について語ることはなかった。今放送のゲストは女優野呂佳代（42）だった。番組の最後に翌週のゲストは元乃木坂46の与田祐希（26）と発表した。

Xでは与田のゲスト発表に対し「やばい！楽しみすぎる！」「与田っちょは日村派なのに日村さんいなくて淋しいね…」「元乃木坂ゲスト久々でワクワクする」「これは聴かねば」などと書き込まれていた。

日村休養後の2日深夜放送回のゲストはハリセンボン近藤春菜。翌週はタイタン所属のお笑いコンビ、ネコニスズの舘野忠臣とヤマゲン。先週は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」で、事前収録放送となった。日村は収録に不参加。ゲストはSnow Man深澤辰哉だった。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。