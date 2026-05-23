芦沢央（あしざわ・よう）の最新ミステリ『あなたが正しくいられたとき』（文藝春秋）が5月22日に発売された。 【写真】『あなたが正しくいられたとき』著者・芦沢央 本作は『噓と隣人』が直木賞候補、『夜の道標』で日本推理作家協会賞（長編および連作短編集部門）を受賞した芦沢央の作家デビュー15年の皮切りとなる最新短編集。日常に潜む人間の心の歪みや、「正しさ」が孕む危うさを鋭く描き出し、あなたの