◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）本来の姿ではなくとも、勝利へ導くのが阪神・高橋の強さだ。先発として6回2/3を投げ、ともに今季自己最多の8安打4失点。それでも開幕から無傷の5連勝だ。開幕から5連勝すべてビジターでの勝利は、先発として球団初の快挙だった。「野手の皆さんのおかげで、（自分の）後に投げてくれたピッチャーに感謝したい」5回まで二塁すら踏ませない圧巻の投球だった。6回は