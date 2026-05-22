[5.22 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè18Àá](MUFG¹ñÎ©)¢¨19:30³«»Ï¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]ÀèÈ¯GK 1 Ã«¹¸À¸DF 3 ¾»»Ò¸»DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀDF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬MF 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥ÛMF 16 Á°´²Ç·MF 26 ÎÓ¹¬Â¿ÏºMF 27 ¥¨¥ê¥­MF 31 ¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£MF 88 ÃæÂ¼ÈÁ¹âFW 99 ¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¹µ¤¨GK 13 ¼éÅÄÃ£ÌïDF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥ÁMF 8 ÀçÆ¬·¼ÌðMF 11 Áý»³Ä«ÍÛMF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍMF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼FW 7 ÁêÇÏÍ¦µªFW 9 Æ£ÈøæÆÂÀFW 34 ÆÁÂ¼ÉöÂç´ÆÆÄ